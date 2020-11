Stand: 19.11.2020 11:17 Uhr St. Paulis Schultz: "Pause gut genutzt"

Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli geht das Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) optimistisch an. Sein Team habe die Punktspiel-Pause gut genutzt: "Wir hatten das Bremen-Spiel und zwei gute Trainingswochen", urteilte Schultz. Das Testspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen hatten die Kiezkicker 4:2 gewonnen. Für Sonnabend erwartet er, dass es "hin und her geht und beide Mannschaften mit offenem Visier und viel Feuer und Leidenschaft spielen". | 19.11.2020 11:17