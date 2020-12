Stand: 18.12.2020 15:40 Uhr St. Paulis Ryo Miyaichi wieder verletzt

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss erneut für mehrere Wochen auf Ryo Miyaichi verzichten. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat sich der 28-Jährige eine muskuläre Verletzung an der linken Wade zugezogen. Der Japaner hatte erst vor wenigen Tagen erstmals nach einer Schambeinentzündung wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. "Das ist ärgerlich für den Jungen, auch wenn wir ihn in diesem Jahr nicht mehr eingeplant hatten", sagte Cheftrainer Timo Schultz. | 18.12.2020 15:40