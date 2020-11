Stand: 06.11.2020 12:10 Uhr St. Paulis Paqarada sagt Länderspiel-Teilnahme ab

Leart Paqarada vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat seine Teilnahme an den anstehenden Länderspielen des Kosovo abgesagt. Die Partien in Slowenien und Albanien sowie gegen Moldawien finden ausschließlich in Corona-Risikogebieten statt - der 26 Jahre alte Verteidiger hätte nach der Rückkehr nach Hamburg in Quarantäne gemusst. | 06.11.2020 12:09