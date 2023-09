Stand: 10.09.2023 11:03 Uhr St. Paulis Kapitän Irvine verletzt sich bei Länderspielreise mit Australien

Kapitän Jackson Irvine vom FC St. Pauli hat sich beim Länderspiel der australischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko verletzt. Beim Gold Cup in den USA musste der 30-Jährige wegen einer Knöchelverletzung mit einer Trage vom Spielfeld getragen werden, wie die australische Tageszeitung "The Sydney Morning Herald" am Sonntag berichtete. Welche Folgen die Verletzung hat, war zunächst unklar. "Aktuell können wir noch keine seriöse Einschätzung zu Jacksons Verletzung abgeben. Wir müssen zunächst die weiteren Untersuchungen vor Ort abwarten", sagte St. Paulis sportlicher Leiter Andreas Bornemann. | 10.09.2023 11:03