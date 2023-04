Stand: 18.04.2023 16:03 Uhr St. Paulis Irvine fiebert dem Derby gegen den HSV entgegen

Kapitän Jackson Irvine vom FC St. Pauli blickt freudig auf sein erstes Derby im Hamburger Volksparkstadion ohne Zuschauerbeschränkungen voraus. "Ich freue mich sehr, dort vor vollem Haus zu spielen", sagte der australische Mittelfeldspieler. Beim letzten Auftritt Irvines im Januar 2022 in der HSV-Spielstätte hatte es noch Corona-Einschränkungen auf den Rängen gegeben, weshalb nur 2.000 Zuschauer zugelassen waren. Das Duell in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr) bezeichnete er als "wichtiges Spiel für die Stadt", für das man als Spieler "keine Extra-Motivation" brauche. | 18.04.2023 16:00