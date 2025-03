Stand: 02.03.2025 13:16 Uhr St. Paulis Irvine: "Müssen eine Antwort finden, und zwar schnell"

Jackson Irvine, Kapitän von Fußball-Bundesligist FC St. Pauli, hat nach der vierten Niederlage in Folge Alarm geschlagen. "Wir müssen eine Antwort finden, und zwar schnell", sagte Irvine nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund. "Wir haben jetzt noch zehn Spiele, in denen wir um unser Leben spielen. Wir müssen in dieser Woche einige harte Gespräche über das große Ganze führen." Nach der vierten Partie in Serie ohne eigenen Treffer sagte der Australier, es sei aktuell "nicht genug. Es geht bergab." Am nächsten Spieltag ist der Tabellen-15. zu Gast beim VfL Wolfsburg (8. März, 15.30 Uhr, im NDR Livecenter) | 02.03.2025 13:16