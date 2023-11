Stand: 13.11.2023 12:15 Uhr St. Paulis Eggestein: Unterbrechung in Partie gegen 96 "nachteilig"

Johannes Eggestein hat die Ausschreitungen im Gästeblock bei der Partie zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 verurteilt ("Das will kein Mensch sehen") und auch als Nachteil für den Spielfluss seines Teams erlebt. "Wir waren schon ein bisschen am Drücker", sagte der Stürmer des Hamburger Fußball-Zweitligisten im NDR Sportclub. "Für uns war das dann schon eher nachteilig, dass es die Unterbrechung gab. So wurden wir vielleicht auch ein bisschen aus dem Flow gebracht." Das Spiel endete am Freitag 0:0. Video | 13.11.2023 12:20