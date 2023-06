Stand: 01.06.2023 10:25 Uhr St. Paulis Daschner wechselt nach Bochum

Offensiv-Allrounder Lukas Daschner verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und wechselt ablösefrei zum VfL Bochum in die Bundesliga. Dort erhält der 24-Jährige einen Vertrag bis 2026. Mit neun Treffern und sieben Torvorbereitungen hatte Daschner großen Anteil an der starken Zweitligasaison der Hamburger. Daschner kehrt in seine heimatlichen Gefilde zurück. Der gebürtige Duisburger, der für den MSV und Schalke 04 spielte, kam 2020 ans Millerntor. Für die Hamburger bestritt er insgesamt 73 Pflichtspiele, in denen er elf Tore erzielte und elf weitere vorbereitete. | 01.06.2023 10:20