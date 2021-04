Stand: 29.04.2021 11:14 Uhr St. Paulis Buchtmann hofft auf Comeback vor Saisonende

Fußball-Profi Christopher Buchtmann vom FC St. Pauli hofft nach gut einjähriger Verletzungspause noch auf sein Comeback in der laufenden Zweitliga-Saison. "In bin seit zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining und fühle mich fit. Wenn ich es in den Kader schaffe, müssen wir mal gucken, ob es noch für ein paar Minuten reicht", sagte der 29-Jährige. Da er im März 2020 - praktisch parallel zur Corona-Pandemie - an der Achillessehne operiert wurde und in der Reha-Phase immer wieder zurückgeworfen wurde, hat er "kein einziges Spiel vor leeren Rängen mitgemacht". | 29.04.2021 11:13