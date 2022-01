Stand: 29.01.2022 13:13 Uhr St. Paulis Becker im Sommer zur TSG Hoffenheim

Fußball-Zweitligist FC St.Pauli und Eigengewächs Finn Ole Becker gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie die Kiezkicker am Sonnabend mitteilten, verlängert der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen auslaufenden Vertrag nicht und schließt sich zur kommenden Saison dem Bundesligisten TSG Hoffenheim an. Der gebürtige Elmshorner spielt seit 2011 bei den Hamburgern und wurde 2018 Profi. In 75 Zweitligapartien erzielte der U21-Nationalspieler bislang vier Tore. | 29.01.2022 13:13