St. Pauli verpflichtet Aremu, Braunschweig Kupusovic

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den defensiven Mittelfeldspieler Afeez Aremu vom norwegischen Erstligisten IK Start Kristiansand verpflichtet. Der 20-jährige Nigerianer erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, teilte der Verein am Montag mit. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig verstärkt sich indes mit Mittelstürmer Njegos Kupusovic. Der Serbe, der in der vergangenen Saison an Erzgebirge Aue ausgeliehen war, wechselt von Roter Stern Belgrad zu den "Löwen" und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, wie die Eintracht am Montag mitteilte. Wechselbörse | 24.08.2020 17:30