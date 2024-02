Stand: 15.02.2024 11:30 Uhr St. Pauli verlängert mit U23-Keeper Kevin Jendrzej

Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli hat den Vertrag mit Torhüter Kevin Jendrzej verlängert, wie die Hamburger am Donnerstag mitteilten. Angaben über die Laufzeit wurden nicht gemacht. Der 18-Jährige steht aktuell im Kader der U23, trainiert aber auch regelmäßig bei den Profis mit. Jendrzej war 2018 im Alter von 13 Jahren vom Glashütter SV ins Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli gewechselt, wo er sämtliche Teams durchlaufen hat. In der aktuellen Saison absolvierte er mit der U23 drei Partien in der Regionalliga Nord sowie sechs Einsätze für die U19. | 15.02.2024 11:30