Stand: 10.11.2021 10:22 Uhr St. Pauli und Werder Bremen: Gemeinsame Anreise ins Trainingslager

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli reist gemeinsam mit Ligakonkurrent Werder Bremen ins Winter-Trainingslager nach Spanien. Während die Kiezkicker vom 2. bis 9. Januar in Benidorm sind, bereiten sich die Grün-Weißen zur gleichen Zeit in der Nähe von Murcia auf die zweite Saisonhälfte vor. "Da hat sich die gemeinsame Anreise angeboten. Ich denke, wir haben damit eine vernünftige und ressourcenschonende Variante gefunden, auch vor dem Hintergrund, dass es kein Angebot an passenden Linienflügen gibt", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. | 10.11.2021 10:19