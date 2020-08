Stand: 21.08.2020 18:02 Uhr

St. Pauli torlos, Braunschweig besiegt Dresden

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat in seinem zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung ein Remis gegen Aarhus GF erreicht. Das Team des neuen Trainers Timo Schultz kam am Freitag zu einem 0:0 gegen den dänischen Erstligisten. Die Kiezkicker hatten ihr erstes Spiel in der Vorbereitung bei Holstein Kiel mit 1:2 verloren. Derweil gewann Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig 1:0 (0:0) gegen Dynamo Dresden. Den Treffer des Tages gegen den Absteiger erzielte Neuzugang Nico Klaß. Sommerfahrpläne | 21.08.2020 17:55