St. Pauli leiht Zalazar von Frankfurt aus

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar Martinez verpflichtet. Der 20-jährige Uruguayer wechselt vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt ans Millerntor. Wie die Hamburger am Donnerstag mitteilten, wird Zalazar bis zum nächsten Sommer ausgeliehen. In der vergangenen Saison war er an den polnischen Erstligisten Korona Kielce verliehen. Wechselbörse | 06.08.2020 17:30