Stand: 22.10.2020 11:06 Uhr St. Pauli in Darmstadt vor leeren Rängen - und ohne Avevor?

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli bangt vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend (13 Uhr) in Darmstadt um den Einsatz von Christopher Avevor. "Er hat einen Tritt abbekommen. Daher müssen wir abwarten", sagte Trainer Timo Schultz. Für einen längeren Zeitraum wird Guido Burgstaller fehlen, der wegen einer Gefäßverletzuung im Bauchraum operiert werden muss. Das Spiel in Darmstadt findet vor leeren Rängen statt, da der Grenzwert für Corona-Neuinfektionen in der hessischen Stadt "deutlich" über 35 liegt. | 22.10.2020 11:06