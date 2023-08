Stand: 10.08.2023 12:39 Uhr St. Pauli holt schottisches Talent Banks von Crystal Palace

Der FC St. Pauli hat sich das schottische Talent Scott Banks als Offensivverstärkung geangelt. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Rechtsaußen auf Leihbasis aus der U21 des englischen Erstligisten Crystal Palace für eine Saison ans Millerntor. "Mit Scott Banks bekommen wir einen Spieler dazu, der sowohl selbst torgefährlich werden als auch seine Mitspieler in Szene setzen kann", sagte Trainer Fabian Hürzeler. "Er ist schwer vom Ball zu trennen und findet auch unter Druck spielerische Lösungen. Genauso wichtig ist mir aber auch, dass er in der Defensivarbeit diszipliniert agiert und sich in den Dienst der Mannschaft stellt." Wechselbörse 2. Liga | 10.08.2023 12:22