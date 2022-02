Stand: 13.02.2022 16:05 Uhr St. Pauli gewinnt Hamburger Regionalliga-Derby gegen Altona

Die U23 des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat das Regionalliga-Stadtderby gegen den FC Altona 93 mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Franz Roggow erzielte am Sonntagnachmittag in der 23. Minute das entscheidende Tor für den Kiezclub. St. Pauli sammelte somit drei wichtige Punkte für die Abstiegsrunde, in der beide Teams um den Klassenerhalt kämpfen werden. Ergebnisse/Tabelle | 13.02.2022 16:00