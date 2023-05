Stand: 17.05.2023 11:15 Uhr St. Pauli eröffnet Saison 2023/2024 gegen Hapoel Tel Aviv

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird die Spielzeit 2023/2024 gegen Hapoel Tel Aviv eröffnen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Die Partie gegen den 13-maligen Meister und 16-maligen Pokalsieger aus Israel, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, findet am 22. Juli (15 Uhr) im Millerntorstadion statt. Zwischen den beiden Clubs besteht seit einigen Jahren eine Fan-Freundschaft. Der FC St. Pauli kündigte an, dass auch auf dem Vorplatz des Stadions ein Rahmenprogramm stattfinden soll. | 17.05.2023 11:15