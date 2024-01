Stand: 04.01.2024 10:48 Uhr St. Pauli bestreitet Testspiel gegen Excelsior Rotterdam

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird im Rahmen seiner Rückrunden-Vorbereitung ein weiteres Testspiel bestreiten. Wie die Hamburger am Donnerstag mitteilten, treten sie am kommenden Sonntag in ihrem Trainingslager im spanischen Benidorm gegen den niederländischen Eredivise-Club Excelsior Rotterdam an. Anpfiff der Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, ist um 15.30 Uhr.