Stand: 14.04.2021 11:22 Uhr St. Pauli an DFB-Vize Koch: UEFA-Plänen nicht zustimmen

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich in einem offenen Brief an DFB-Vizepräsident Rainer Koch gegen die geplante Reform der Clubwettbewerbe der Europäischen Fußball-Union UEFA gewandt. Der Verein mit Präsident Oke Göttlich an der Spitze forderte Koch auf, als Mitglied des Exekutivkomitees der UEFA gegen die Pläne zu stimmen. Im Fokus steht die Champions League, die erweitert werden soll - was zu noch mehr Spielen führen würde. Die Kiezkicker befürchten negative Auswirkungen auf die nationalen Ligen und eine weiter wachsende Lücke zwischen armen und reichen Vereinen. | 14.04.2021 11:11