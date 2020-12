Stand: 18.12.2020 11:14 Uhr St.-Pauli-Trainer Schultz warnt vor Düsseldorf

Timo Schultz hat vor dem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf vor den Qualitäten des Bundesliga-Absteigers gewarnt: "Die Fortuna hat eine erfahrene Mannschaft mit vielen Erstligaspielern", sagte Schultz am Freitag: "Sie bringen viel Zweikampfhärte mit und sind deutlich effektiver als wir." Die Fortuna ist mit 20 Punkten Fünfter, St. Pauli rangiert mit acht Zählern auf Platz 17. Die Hamburger müssen auf Abwehrspieler Philipp Ziereis verzichten, der an Adduktorenproblemen leidet. Im Tor soll erneut Svend Brodersen stehen. Der erst am Donnerstag verpflichtete Defensivmann Adam Dzwigala wird noch nicht zum Einsatz kommen. | 18.12.2020 11:13