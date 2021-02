Stand: 12.02.2021 13:44 Uhr St.-Pauli-Trainer Schultz setzt auf siegreiches Team

Nach vier Siegen aus den jüngsten fünf Spielen setzt Trainer Timo Schultz von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli beim 1. FC Nürnberg auf sein Erfolgsteam. "Wir haben uns zuletzt gut präsentiert und sind eingespielt. Das ist ein Abwägen zwischen neuen Kräften und 'never change a winning team'. Viele Wechsel wird es nicht geben", sagte der Coach des Tabellen-14. Mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) würden die Kiezkicker an den Franken in der Tabelle vorbeiziehen. Auswärts hat St. Pauli zuletzt zweimal in Folge gewonnen. | 12.02.2021 13:00