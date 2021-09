Stand: 17.09.2021 12:15 Uhr St. Pauli: Trainer Schultz erwartet "mehr Stimmung in der Bude"

Trainer Timo Schultz freut sich vor dem Heimspiel der Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den FC Ingolstadt auf eine tolle Kulisse. "Die Stimmung war schon bei den letzten Heimspielen wirklich klasse. Jetzt wird noch ein bisschen mehr Stimmung in der Bude sein. Es liegt an uns, den Funken durch Einsatz, den unbedingten Willen, Teamgeist und Leidenschaft überspringen zu lassen", sagte der 44-Jährige. 15.000 Zuschauer sind im Millerntor-Stadion nach der 2G-Regel zugelassen. | 17.09.2021 12:14