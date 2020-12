Stand: 18.12.2020 19:31 Uhr St. Pauli-Spiel in Würzburg auf den 6. Januar verlegt

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die nach einem Corona-Fall abgesagte Zweitliga-Partie der Würzburger Kickers gegen den FC St. Pauli auf den 6. Januar 2021 (20.30 Uhr) verlegt. Die Begegnung konnte am vergangenen Mittwoch nicht stattfinden, weil das Gesundheitsamt Würzburg angeordnet hatte, dass sich ein großer Teil des Kaders der Kickers nach einem Covid-19-Fall im Funktionsteam in häusliche Quarantäne begeben musste. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) empfangen die Kiezkicker Fortuna Düsseldorf. | 18.12.2020 19:30