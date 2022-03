Stand: 20.03.2022 14:05 Uhr St.-Pauli-Profi Irvine in Corona-Quarantäne

Mittelfeldspieler Jackson Irvine vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli wird nicht zur australischen Nationalmannschaft reisen. Der 29 Jahre alte Außenbahnspieler sei positiv auf das Corona-Virus getestet worden, teilte der Kiezclub am Sonntag mit. Ein positiver Schnelltest am Sonnabend sei von einem PCR-Test bestätigt worden. Irvine, der vollständig geimpft sei, befinde sich bereits in häuslicher Quarantäne, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter. | 20.03.2022 14:04