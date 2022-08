Stand: 02.08.2022 15:41 Uhr St. Pauli: Einspruch gegen Saliakas-Sperre

Fußball-Zweitligist FC St.Pauli hat Einspruch gegen die DFB-Pokalsperre für Manolis Saliakas eingelegt. Der 25 Jahre alte Grieche war in der Erstrundenpartie beim Regionalligisten SV Straelen (4:3) in der 76.Minute wegen vermeintlich groben Foulspiels des Feldes verwiesen worden. Saliakas war zwar in einen Gegenspieler hineingerauscht, hatte dabei aber noch die Beine angezogen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sprach am Dienstag eine Sperre für zwei Pokalspiele aus. | 02.08.2022 15:06