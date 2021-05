Stand: 21.05.2021 10:34 Uhr St.-Pauli-Coach Schultz peilt Platz sieben an

Coach Timo Schultz vom FC St. Pauli will das Saisonfinale der zweiten Fußball-Bundesliga nutzen, um mit den Kiezkickern in der Tabelle noch ein paar Plätze gutzumachen. "Wir streben den siebten Rang an", sagte der 43-Jährige mit Blick auf die Partie beim abstiegsgefährdeten SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Die Hamburger sind als drittbestes Rückrunden-Team mit 47 Punkten aus der Abstiegszone bis auf Rang neun hochgeklettert. | 21.05.2021 10:32