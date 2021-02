Stand: 01.02.2021 18:30 Uhr St.-Pauli-Coach Schultz muss nicht operiert werden

Coach Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat Glück gehabt. Der 43-Jährige, der sich am Sonntag vor dem Punktspiel beim 1. FC Heidenheim (4:3) wegen akuter Nierenbeschwerden zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben hatte, danach aber rechtzeitig zum Anpfiff zurückgekehrt war, muss nicht operiert werden. "Eine OP ist erst einmal nicht nötig", teilte der Kiezclub am Montagabend nach einer Untersuchung mit. | 01.02.2021 18:28