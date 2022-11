Stand: 21.11.2022 19:16 Uhr St.-Pauli-Chef Göttlich: "Bankrotterklärung" und "WM der Schande"

Präsident Oke Göttlich vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat den Fußballweltverband FIFA scharf attackiert. Auslöser war das Verbot der "One Love"-Armbinde, die die Kapitäne einiger westeuropäischer Mannschaften bei der WM in Katar tragen wollten. "Die Weltmeisterschaft 2022 wird als eine WM der Schande in die Geschichte eingehen", schrieb der Präsident auf der Vereinsseite und in den sozialen Kanälen. Die FIFA missbrauche ihre Macht, sagte Göttlich und betonte: "Das ist die endgültige Bankrotterklärung für einen Fußball, dessen Regeln nach Gutsherrenart von der FIFA diktiert werden. Viele Fans haben sich längst mit Grausen von diesem Fußball abgewandt. Sicherlich werden auch bald Sponsoren und Partner folgen." | 21.11.2022 19:16