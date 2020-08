Stand: 17.08.2020 14:27 Uhr

St. Pauli: Becker und Taschtschy mit Muskelfaserriss

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss vorerst auf Finn Ole Becker und Boris Taschtschy verzichten. Mittelfeldakteur Becker erlitt in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Stürmer Taschtschy laboriert an der gleichen Verletzung im rechten Oberschenkel. | 17.08.2020 14:10