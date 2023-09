Stand: 28.09.2023 10:33 Uhr St. Pauli: 12.000 Fans zum Auswärtsspiel in Berlin?

Etwa 12.000 Fans wollen den FC St. Pauli am Samstagabend in Berlin beim Zweitliga-Topspiel gegen Hertha BSC unterstützen. Trainer Fabian Hürzeler hat sich deshalb schon vor diesem Auswärtsspiel an die Anhänger der Kiezkicker gewandt. "Vielen Dank für die unfassbare Unterstützung", sagte der 30-Jährige am Donnerstag. 11.700 Eintrittskarten für das Berliner Olympiastadion sind über den FC St. Pauli an die Fans ausgegeben worden. Dazu gibt es in Berlin einen freien Verkauf, sodass am Ende wohl sogar mehr als 12.000 Unterstützer der Hamburger in der Hauptstadt sein werden. Ergebnisse und Tabelle der 2. Liga | 28.09.2023 10:32