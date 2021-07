Stand: 11.07.2021 18:08 Uhr Springreiterin Egger gewinnt Landesmeistertitel von MV

Stella Egger hat sich beim 31. Landesturnier im Pferdesport in Redefin den Meistertitel von Mecklenburg-Vorpommern im Springreiten gesichert. Die 20-Jährige Österreicherin, die für den Reitverein Wendorf startet, setzte sich am Sonntag im Stechen mit dem Wallach Cometo vor der für den RFV Crivitz reitenden Schwedin Denise Svensson mit dem Hengst Come and Fly II als Schnellste durch. Sowohl Egger als auch Svensson blieben beide Male fehlerfrei. Dritte wurde vor rund 600 Zuschauern Lilli Plath von der Insel Poel. | 11.07.2021 18:05