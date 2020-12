Stand: 05.12.2020 19:16 Uhr Springreiterin Bormann holt sich den deutschen Meistertitel

Springreiterin Finja Bormann hat sich bei den deutschen Meisterschaften den Titel gesichert. Nach zwei Qualifikationen setzte sich die 24 Jahre alte Reiterin aus dem niedersächsischen Königslutter am Sonnabend in Riesenbeck im Finale mit ihrem Wallach A crazy son of Lavina durch. Auf Platz zwei kam Barbara Steurer-Collee aus Eberstadt mit Quantus. Dritte wurde Sarah Nagel-Tornau (Sundern) mit Carouge. Bei den nationalen Titelkämpfen gibt es - im Gegensatz zu anderen Championaten - eine getrennte Wertung für Frauen. Die Herren ermitteln ihren Meister am Sonntag. | 05.12.2020 19:16