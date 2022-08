Stand: 10.08.2022 17:31 Uhr Springreiter starten mit Rang sechs in die Weltmeisterschaft

Das deutsche Springreiter-Team hat einen mittelmäßigen Start in die Weltmeisterschaft hingelegt. Nach dem Zeitspringen im dänischen Herning liegt das Team nach insgesamt zwei Abwürfen auf Rang sechs. Es führt nach der ersten von drei Teilprüfungen der Mannschaftswertung Schweden. Marcus Ehning aus Borken mit Stargold und Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria kassierten jeweils einen Abwurf. Fehlerfrei blieb WM-Debütantin Jana Wargers (Hamburg) mit Limbridge, genau wie Christian Ahlmann mit Dominator. | 10.08.2022 17:29