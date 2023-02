Stand: 20.02.2023 12:02 Uhr Springreiter Thieme gewinnt Großen Preis in Ocala

Europameister Andre Thieme hat ein hoch dotiertes Springen beim Reitturnier in Ocala im US-Bundesstaat Florida gewonnen. Der 47-Jährige aus Plau am See setzte sich am Sonntag (Ortszeit) im mit 100.000 Dollar (ca. 93.500 Euro) ausgeschriebenen Großen Preis auf Conacco durch. Im Stechen verwies Thieme auf dem zwölf Jahre alten Wallach den in Ocala lebenden Neuseeländer Sharn Worldey mit dem Hengst Mick Jagger klar auf Platz zwei. | 20.02.2023 12:02