Stand: 21.06.2021 15:47 Uhr Springreiter Thieme auf Longlist für Olympische Spiele

Acht Springreiter und zwölf Pferde stehen auf der sogenannten Longlist des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Einer von ihnen: André Thieme aus Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern. Der 46-Jährige könnte mit Chakaria der erste Reiter aus den ostdeutschen Bundesländern sein, der bei Olympia dabei ist. Nach dem Nationenpreis in Rotterdam am ersten Juli-Wochenende wird die Liste gekürzt. | 21.06.2021 15:40