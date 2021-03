Stand: 08.03.2021 09:21 Uhr Springreiter Thieme Zweiter in Florida

Springreiter André Thieme hat bei seinem mehrwöchigen US-Trip den dritten Sieg in einem Großen Preis verpasst. Im Sattel von Chakaria musste sich der 45-Jährige aus dem mecklenburgsichen Plau am See in Wellington (Florida) nur Daniel Deußer geschlagen geben. Der in Belgien lebende Hesse setzte sich mit Tobago im Stechen durch. Beide blieben fehlerfrei, aber Deußer ritt mehr als eine Sekunde schneller. Thieme hatte zuvor in Ocala zwei Große Preise gewonnen. | 08.03.2021 09:20