Stand: 06.12.2020 14:09 Uhr Springreiter Tebbel vor Finale auf Platz zwei

Springreiter Maurice Tebbel aus dem niedersächsischen Emsbüren hat sich bei den deutschen Meisterschaften in eine gute Ausgangsposition gebracht. Im Sattel von Don Diarado rangiert er vor dem Finale am Sonntagnachmittag auf Platz zwei. Führender bei den nationalen Titelkämpfen im westfälischen Riesenbeck ist Lokalmatador Philipp Weishaupt, der in der 2. Qualifikation mit Asathir ohne Fehler blieb. Der nach der 1. Qualifikation führende Felix Haßmann kassierte mit Cayenne acht Strafpunkte. Der Titelverteidiger fiel auf Rang zehn zurück und ist damit praktisch ohne Chance auf einen erneuten Sieg. | 06.12.2020 14:07