Stand: 06.08.2023 17:47 Uhr Springreiter Kutscher gewinnt Großen Preis von Holstein

Springreiter Marco Kutscher hat den mit 100.000 Euro dotierten Großen Preis von Holstein gewonnen. Der 48-Jährige aus Bad Essen blieb im Sattel von Aventador am Sonntag in Pinneberg vor den Toren Hamburgs sowohl im Normalparcours als auch im Stechen fehlerfrei und schaffte in 40,95 Sekunden die schnellste Zeit. Auch der zweitplatzierte Riesenbecker Christian Kukuk blieb mit Checker ohne Abwurf, benötigte aber 42,22 Sekunden. Platz drei ging an den Niederländer Gerben Morsink mit Navarone vor Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) mit Canmore, die sich im Stechen jeweils vier Fehlerpunkte leisteten. Gastgeberin Janne Friederike Meyer-Zimmermann, auf deren Hof Waterkant das fünftägige Turnier stattfand, verpasste als Achte mit Cornela das Stechen nur knapp. | 06.08.2023 17:46