Stand: 25.02.2024 10:18 Uhr Springreiter Dittmer bei Vogel-Sieg in Wellington Dritter

Springreiter René Dittmer hat beim Großen Preis in in Wellington Rang drei belegt. Der Stader musste sich beim Fünf-Sterne-Springen in Florida im Sattel von Corsica nur Deutschlands neuem Top-Reiter Richard Vogel mit United Touch und dem US-Amerikaner McLain Ward mit Callas geschlagen geben. | 25.02.2022 10:17