Springreiter-DM: Tebbel wird mit Don Diarado Zweiter

Springreiter Maurice Tebbel (Emsbüren) hat bei den deutschen Meisterschaften den Sieg knapp verpasst. Im Sattel von Don Diarado landete er am Sonntag auf Platz zwei. Das Spitzenpodest erklomm bei seinem Heimspiel auf der Anlage des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum in Riesenbeck Philipp Weishaupt mit Asathir. Tags zuvor hatte sich Finja Bormann (Königslutter) mit dem Wallach A Crazy Son of Lavina den Titel im Wettbewerb der Amazonen geholt. Überschattet wurde die Veranstaltung vom schweren Sturz der Belgierin Annelies Vorsselmans am Sonnabend. Die Reiterin kam mit einer Nervenprellung im Schulterblatt glimpflich davon, ihr zehnjähriger Hengst Firkov Du Rouet musste wegen einer inoperablen Fraktur des Oberarms eingeschläfert werden. | 06.12.2020 15:56