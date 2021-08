Stand: 12.08.2021 11:22 Uhr Springreiten: Olympia-Teilnehmer Thieme für EM nominiert

André Thieme (Plau am See) steht mit seinem Pferd Chakira im deutschen Aufgebot für die Heim-EM in Riesenbeck (1. bis 5. September). Ebenso wie die weiteren Olympia-Teilnehmer Christian Kukuk (Riesenbeck, mit Mumbai) und Maurice Tebbel (Emsbüren, Don Diarado). Nach den enttäuschenden Olympischen Spielen ohne Medaille müssen die deutschen Springreiter auf den Weltranglistenersten Daniel Deußer verzichten. Für ihn ist David Will (Marburg) mit C-Vier dabei, Reservepaar sind Routinier Marcus Ehning (Borken) mit Stargold. | 12.08.2021 11:55