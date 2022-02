Stand: 16.02.2022 14:06 Uhr Sportvorstand Boldt wünscht sich noch langen HSV-Verbleib

Sportvorstand Jonas Boldt will auch in den kommenden Jahren beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV tätig sein. "Am besten bin ich in 1.000 Tagen immer noch beim HSV. Das würde bedeuten, dass wir gemeinsam weitere Schritte gegangen sind, denn unsere Entwicklung ist noch längst nicht abgeschlossen", erklärte der 40-Jährige der "Hamburger Morgenpost". Am Donnerstag ist Boldt 1.000 Tage im Amt. Sein Vertrag ist bis 2023 datiert. | 16.02.2022 14:05