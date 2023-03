Stand: 16.03.2023 11:08 Uhr Sportvereine in SH und MV wieder mit mehr Mitgliedern

In Schleswig-Holstein (SH) und Mecklenburg-Vorpommern (MV) ist die Zahl der Sporttreibenden in Vereinen gestiegen. Wie die Landessportverbände am Mittwoch mitteilten, stieg die Zahl in SH um 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 763.840 Mitglieder, in MV betrug das Plus 0,79 Prozent (274.015). Beide Länder vermeldeten zudem den größten Zuwachs bei den Kindern. | 16.03.2023 11:08