Zverev klettert in Tennis-Weltrangliste auf Rang 16

Durch seinen Sieg beim Heimturnier in Hamburg klettert Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste weiter nach oben. Der Olympiasieger verbesserte sich um drei Ränge auf Platz 16 und ist damit wieder so gut wie zuletzt vor drei Monaten. Beim Comeback nach seiner schweren Knöchelverletzung im vergangenen Jahr war der frühere Weltranglistenzweite zeitweise bis auf Platz 27 zurückgefallen. | 31.07.2023 09:15