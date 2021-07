Stand: 05.07.2021 15:54 Uhr Spielmacher Pressey bleibt Baskets Oldenburg erhalten

Spielmacher Phil Pressey spielt auch in der kommenden Saison bei Basketball-Bundesligist Oldenburg. Der 30 Jahre alte Point Guard hat seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. "Diese Personalie war für uns ganz wichtig", sagte der Sportliche Leiter Srdjan Klaric. "Phil bringt Struktur in unser Spiel und er hat Erfahrung auf dem höchstmöglichen Niveau." Der gebürtige Texaner - seit 2020 bei den Baskets - spielte insgesamt 148-mal in der NBA, vor allem für die Boston Celtics. | 05.07.2021 15:52