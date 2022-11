Stand: 03.11.2022 10:40 Uhr Spieljahr für Holstein Kiels Ignjovski beendet

Für Aleksandar Ignjovski von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist das Fußball-Halbjahr bereits beendet. Der Defensivallrounder hat sich im Training eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Ein Einsatz des Serben, den Trainer Marcel Rapp bisher achtmal aufs Feld geschickt hat, in den letzten drei Spielen des Jahres ist damit ausgeschlossen. Sein Team tritt am Sonnabend (13 Uhr/im NDR Livecenter) beim Karlsruher SC an. | 03.11.2022 10:40