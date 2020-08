Stand: 04.08.2020 19:10 Uhr

Spieler-Bündnis kritisiert Martin Kind

Das neue Spieler-Bündnis um Profifußballer wie Mats Hummels, Neven Subotic und Alexandra Popp hat den Mehrheitsgesellschafter Martin Kind von Hannover 96 nach dessen öffentlichen Äußerungen über Torwart Ron-Robert Zieler massiv kritisiert. "'Ich bin tief betroffen', sagte Martin Kind vor einiger Zeit in Erinnerung an den Selbstmord von Robert Enke, um dann jetzt Ron-Robert Zieler öffentlich zu diskreditieren. Ohne ein Mindestmaß an Anstand, Respekt und Professionalität, insbesondere gegenüber einem ehemaligen Nationalspieler und Weltmeister", heißt es in einer vom "Kicker" veröffentlichten Stellungnahme des Bündnisses. | 04.08.2020 18:45