Stand: 18.11.2020 14:31 Uhr Spiele von Hansa und Meppen neu angesetzt

Das Nachholspiel des Fußball-Drittligisten Hansa Rostock gegen Türkgücü München findet jetzt am 2. Dezember statt. Die Partie wird um 19 Uhr im Ostseestadion angepfiffen. Am 7. November war die Begegnung wegen positiver Corona-Testungen bei den Mecklenburgern ausgefallen. Für den 8. Dezember (19 Uhr) wurde die Partie zwischen dem SV Meppen und Waldhof Mannheim angesetzt. Das Spiel der Emsländer beim FC Bayern II findet am 12. Januar (19 Uhr) statt. | 18.11.2020 14:30